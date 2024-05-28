Survivor kim elendi? All Star'da eleme düellosu heyecanı! TV8 ile 28 Mayıs Survivor'da adaya kim veda edecek?

Bugün Survivor kim elendi sorusuyla takip ediliyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarından ve performans tablosundan çıkan eleme adayları düelloya çıkıyor. Hızlı elemelerin başladığı yarışta potada 4 isim var. Survivor'da eleme düellosu kazananı ve kaybedeni gece sonunda ortaya çıkacak ve bir yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda edecek. Peki; TV8 ile 28 Mayıs Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, ayrıntılar...

Survivor kim elendi 28 Mayıs 2024 tarihinde ekranlara gelecek yeni bölüm ile takip ediliyor. Damla Can'ın elenmesi ardından bir isim daha meşalesini söndürecek. Finale doğru adım adım yaklaşılan All Star sezonunda performansa dayalı bir mücadele veriliyor. Peki; TV8 ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, eleme düellosu eşleşmeleri...Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışı kazanan takım ödülün ve iletişimin sahibi oldu. Yarışı önde götüren mavi takım izleyenleri şaşırttı.Oyun tam 12-5 skorla kırmızı takımın oldu.Bu hafta potada şu yarışmacılar var:ÖZGÜRSEDABATUHANOGEDAYHaftanın ilk eleme adayı olan Özgür'ün ardından yarışı kaybeden mavi takımdan ikinci etapta Seda ismi çıktı. Seda Ocak daha önce hiç düelloya girmeyen bir yarışmacı olarak izleyenlerin odağında.Seda'nın ardından performansa göre Batuhan potaya girerken son oyunda takımda başkası kalmadığı için Ogeday direkt potaya yazılmış oldu.Buna göre düello sadece mavi takım arasında geçecek.Düellonun ilk turunda Seda ile Batuhan, Ogeday ile Özgür karışılacak.SURVİVOR KİM ELENDİ?Survivor'da 28 Mayıs akşamı elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosundan çıkacak isim bekleniyor.Yarışmada son elenen isim Damla Can olmuştu.