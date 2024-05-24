Kocaeli'de terör operasyonu: 1 tutuklu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucu, silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.