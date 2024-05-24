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Beyaz Gazete
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Kocaeli'de terör operasyonu: 1 tutuklu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Ekleme: 24.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de terör operasyonu: 1 tutuklu
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucu, silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.