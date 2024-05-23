İzmir'de kanlı gece! Dernek başkanı öldürüldü

Tüyler ürperten olay İzmir Buca'da yaşandı. Kemal Altın (54), bir kıraathane önündeki emlakçı Evren Yiğit'e (43), tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yiğit vurulurken, bu sırada kıraathanedeki bir kişi karşı ateş açtı. Çatışmada Kemal Altın ve kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Yiğit tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

İzmir'de dün gece korkunç bir olay meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan eski Buca Fun Club Derneği Başkanı da olan emlakçı Evren Yiğit, kıraathane önünde durduğu sırada, Buca Belediyesi'nde meclis üyesi de olduğu belirtilen ilçedeki bir kıraathanenin işletmecisi Kemal Altın, hafif ticari araçla buraya geldi.Altın, tabancasını çıkartarak, henüz bilinmeyen bir nedenle Yiğit'e art arda ateş etti.Bu sırada, kıraathanede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de tabanca ile Altın'a karşılık verdi.Çatışmada, Evren Yiğit, kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. ve Kemal Altın vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Yaralılar, ambulanslar ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.