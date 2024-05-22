MHP'li isimlerden Özgür Özel'e sert yanıt: Bölücülerin elini öpecek kadar diptesin

MHP İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'e açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP'li İzzet Ulvi Yönter, MHP düşmanısın, kimlerle iş tuttuğun cümle alemin de malumudur. Müfteriliğinin hukuki bedelini inşallah ödeyeceksin.' ifadelerini kullandı.İşte o Ulvi Yönter'in o paylaşımı:'Bazı basın yayın organlarında Özgür isimli aşağılık bir müfterinin dünkü grup toplantısında MHP'deki o ikili diyerek şahsımı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ı ima ve işaret ettiği anlaşılmaktadır…Eczacı Özgür, karın ağrını ve kuyruk acını biliyoruz, fakat iflah olmaz bir vaka olduğun için tedavini de zor görüyoruz…Sayın Genel Başkanımızın şamar gibi yüzüne inen sorularına misilleme yapıp sen de dört soru sormuşsun…Çünkü kaçacak yerin kalmadı, bölücülerin elini eteğini öpecek kadar diptesin…Özgür, ya dinle ya da not al:Liderimiz, yaptığı ve yapacağı tüm konuşmaları, yayımladığı tüm mesajları bizzat kendisi hazırlar, bu esnada danışmanlarından bazı konularla ilgili araştırma yapmasını isteyebilir…Bu herkesin bildiği, senin gibi cahillerin inkar ettiği bir hakikattir…Böyle bir meseleyi konuşmak inanılması çok sor bir seviyesizliktir…Yani ne benim ne de Semih Beyin konuşma metinlerine dahli görülmüş şey değildir…Bu bir…Demekki senin kulağına bir şeyler üfleyenler seni keklemişler…Dümene gelmişsin, tuzağa düşmüşsün, işbirlikçilerini tekrar gözden geçirmende fayda olduğu kanaatindeyim…Bu iki…Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın kesip attığı tırnak bile sana on gömlek fazla gelir…Diğer yandan, en küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun! Daha sana ne diyelim…Hodri meydan…Bu da üç…Sende utanma yok ki! Sende omurga yok ki! İşin özünde sende hiçbir şey yok, ama CHP'nin Genel Başkanısın…Yazık, günah, ayıp… Senin gibi müptezellerin varlığı bile Türk siyasetinin mahvı perişanlığına en açık delildir…Sen Ülkücü düşmanısın, MHP düşmanısın, kimlerle iş tuttuğun cümle alemin de malumudur…Müfteriliğinin hukuki bedelini inşallah ödeyeceksin…Özgür haydi bak dalgana…'