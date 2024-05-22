Daltonlar Suç Örgütü'nün lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun ve çetesi, Avrupa'da paketlendi.Çok sayıda suça karıştığı belirlenen Boyun ve beraberindekiler bir süredir aranıyordu.Bu doğrultuda harekete geçildi ve İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.Suç dosyaları kabarıkGözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendi.İtalyan basınında çıkan haberlerde, Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.Öte yandan İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Boyun hakkında, Gürcistan'da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek" suçlarından kırmızı bülten çıkartılmıştı.İtalya'da tutuklanan Boyun'un iade sürecine ilişkin temaslar sürüyor.