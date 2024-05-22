Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 'İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince; DEAŞ terör örgütüne yönelik 22.05.2024 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 15 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Terörle mücadelemiz, Aziz Milletimizin güvenliği ve huzuru için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar kararlılıkla devam edecektir.'Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.