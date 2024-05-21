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Konya’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya’da FETÖ operasyonunda kamu kurumlarına örgüt üyelerini yerleştirmek için kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 21.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Konya’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan şüphelileri tespit etti. Bunun üzerine KOM Başkanlığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Konya’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.