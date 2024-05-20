Lahey'den karar çıktı! İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tutuklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.Savcılıktan Pazartesi günü yapılan duyuruda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas'ın üç lideri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.Başsavcı Karim Khan tarafından yapılan açıklamada, Gallant ve Netanyahu'nun yanı sıra Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar, askeri kanadının başkomutanı Muhammed Deif olarak bilinen Muhammed Diab İbrahim el-Masri ve siyasi lideri İsmail Haniyeh'nin isimleri de verildi.