Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarına başladı.Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.Görüşmede, ikili ilişkiler ile 7. Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.