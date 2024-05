Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan petrol ve doğal gaz açıklaması! Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni kuyu için tarih verdi

Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Mayıs'ta yeni bir kuyunun sondajına başlanılacağını ve Haziran ayı içinde neticesini alacaklarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sahanın kuzey batısından da ümitli olduklarını ve petrol emaresi olduğunu düşündükleri bir sondaj daha yapmayı planladıklarını bildirdi.Bakan Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Gabar'ı görmeden rakamları anlamlandırmak zor. Gabar, petrol stratejisi açısından 2016'dan beri yapılan araştırmaların temel sonucu. Türkiye'nin mutlaka cari açığıyla mücadedele kendi zenginliklerini bulmak ve ekonomiye kazandırmak hedefimizdi. Sismik ve sondaj yapılmamış bölgeleri arayarak başladık. Bu stratejinin sonuçlarından bir tanesi işte burası. Türkiye'nin kaderini belirleyecek, oyun değiştirecek bir yerdeyiz. Bu dağlar terörle anılıyordu, kolay değildi. Devletimiz terörü temizledi ve bölgedeki insanların hayatını kolaylaştırdı.Gabar'da 3 bölgede şu anda, 4. bölgeyi de kısa zaman önce devreye aldık. 37 kuyu ve 42 bin 500 varil günlük üretimimiz. Türkiye Petrollerinin üretimi tüm Türkiye'de 35 bin varildi. Eylül 2021'de burada keşif yapıldı. Artık 42 bin 500 varil günlük üretime çıktık. Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz. Ara hedef 50 bin varil. Yıl sonu 100 bin varil hedefimize ulaşmak istiyoruz. Haziran ayında inşallah 50 bin varili görmüş oluruz.Bu bölgede şu anda 4 sahadan bahsediyoruz. Hedef saha sayımız 14. Diğer 10 sahada kimisinde sondaj başladı bazılarında başlamak üzere. Gabar bölgesinde hedef 14 bölde. Diğer sahalarda netice alırsak, ekonomide oyun değiştirici bir model hazırlayacağız.Türkiye'de 1850 kuyudan petrol hedefimiz var. Toplam üretimimiz 50 bin varil civarı. Gabar'da kuyu başı üretimimiz 1150 varil. Gabar çok verimli bir petrol coğrafyası. Şehit Teğmen Akdeniz sahasında yerin 4500 metre altından petrol üretiyoruz. Çok kaliteli bir petrole sahip oluyoruz buradan.Türkiye'nin petrol başkenti olacağız dediğimizde buna inanç her geçen gün artıyor. Muazzam bir operasyon yürütülüyor bu dağlarda. Yaklaşık 350 kilometre beton yol yaptık. Büyük makinaların buraya kurulmasında, her kulenin başında çalışanlarımız var. 2750 arkadaşımız petrol operasyonlarında görev yapıyor. Petrolün tankerlerle taşınması ayrı bir iş alanı. Bu bölge ayrı bir iş sahası oluşturuyor. Dışarı göç arayışına girmemesine vesile olacak bir iş sahası var.Petrolü bulmak ayrı bir hikaye. Bulduktan sonra üretim yapmak farklı bir iş. Petrolü ürettiniz ve yerin üzerine çıkardıktan sonra işlemeniz gerekiyor, sevk etmeniz gerekiyor. 225 tanker petrolü buradan taşıyor. Petrol boru hattı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 100 bin varillik petrolü 37 kilometrelik boru hattıyla taşımak istiyoruz.Hakkari, Şırnak, Siirt, Van beklentilerimiz olduğu yerlerden. Karlı yollar temizleniyor ve iş makinelerimizi oraya götüreceğiz. Coğrafyada büyük zorluklarla mücadele ediyoruz. Başarı geldikçe bizim ümidimiz daha da artıyor. Bu petrolü insanımıza sunmak istiyoruz. Kendi mühendislerimizle bunları başaracağız.35 bin varilden bugün Türkiye'nin 105 bin varile geldiği bir nokta var. Yaklaşık 3 kat büyüme kaydettik. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil. Bugün yüzde 10'unu kendi imkanlarımızla karşılar hale geldik. Yerli petrol üretimimizi kendi kaynaklarımızla karşılayacağız.Karadeniz'de önemli bir keşfimiz var. Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgazı üretiyoruz. 50 milyar metreküp üzerinde doğalgaz tüketimimiz var. Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaz var. Hane halkına doğalgazı götüreceğiz hedefimizi gerçekleştirmemiz için bunu bulmamız lazım. 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif. 23 Mayıs'ta Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir kuyunun sondajına başlıyoruz. Orada ümitliyiz. Petrol hedefli bir sondajı da denizlerimizde keşfetmek istiyoruz. Karadeniz'de petrol emareli olduğunu düşündüğümüz çalışmalarımız var.Pandeminin tam ortasında, ulaştırmanın durduğu bir dönemde biz keşif yaptık. Kiralık ekipmanlarla bunları yapmak zor. Kendi gemilerimizle sondaj ve keşif çalışmalarını yapmak daha kolay. Biz durmadık ve yola devam ettik. Akdeniz'de 11 kuyu kazdık ancak ekonomik bir keşif yapamadık. Ancak bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz faaliyetlerimize devam edeceğiz. Denizlerdeki birinci önceliğimiz Karadeniz'de yeni saha aramak ve mevcut keşiflerde sondajı artırmak istiyoruz.2010 yılında Rusya ile yaptığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer santrali var. Oradan elektrik üretmeye başladığımızda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karbonsuz elektrikten oluşacak. 30 bin kişi sahada çalışma yapıyor orada. Hedefimiz en kısa zamanda ilk reaktörden elektrik üretmek.Nükleer santrale hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyacı var. İklim değişikliğiyle mücadelede nükleere ihtiyacımız var. Sadece Akkuyu değil, Sinop, Trakya buralarda nükleer çalışma yapmak istiyoruz. 2050 yılında 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olmak istiyoruz.Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi bizim kaliteli şekilde, yerli kaynaklarımızı kullanarak devreye almamız gerekiyor. İthal doğalgaz ve petrolü farklı ülkelerden almamız gerekiyor. Azerbaycan doğalgazı Türkiye'ye 2 ayrı hattan geliyordu. Şimdi 3. hat da gelecek. Önümüzdeki yıl kış gelmeden Nahcivan, Türkiye üzerinden gelecek hatla doğalgaza kavuşabilmiş olacak.Türkiye olarak ticari ve hukuki altyapımız, çok iyi çalışan bir enerji borsamız var. Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz satışı yapıyoruz. Yer altı depolarımızı 12 milyar metreküpe çıkarmak istiyoruz. Kullandığımız gazın yüzde 25'ini depolamış olabiliyoruz. Doğalgaz ticaret merkezi olmayı hedefliyoruz.Yerli ve yenilenebilir enerjide yüzde 65'ini yerli kaynaklardan karşılayabiliyoruz. Rüzgar ve güneş çok gelişen bir alan. 12 bin megavar rüzgar gücü var. Ülkemiz güneş ve rüzgar açısından çok zengin. Hedefimiz ilave 5 bin megavat eklemek istiyoruz. Denizde rüzgar enerjisini devreye almak istiyoruz. Özel sektör bu elindeki kapasiteyi devreye alması lazım. Yatırımcıların bunları bir an önce devreye alması gerekiyor. İzin süreçlerini hızlandıracağız, Meclis'te de bunun görüşmelerini gerçekleştiriyoruz.