CHP'li İBB'nin metrobüsü korkuttu! Yolcular panik halinde tahliye edildi

İstanbul Beylükdüzü'nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yaşanmasına neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edildi.

İstanbul Beylükdüzü'nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yaşanmasına neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edildi.İstanbul'da saat 07.30 sıralarında Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste, Haramidere rampasından çıkıldığı esnada motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti.Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu.Metrobüsün, Beylikdüzü istasyonunda güvenli alana çekilmesiyle seferler normale döndü.