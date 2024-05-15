Ticaret Bakanlığı açıkladı: 646 milyonluk kaçakçılığa engel olundu

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 646 milyonluk kaçakçılığı engel olunduğunu açıkladı.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin'de yürütülen operasyonda gümrüklenmiş değeri 632 milyon Türk Lirası olan kaçak ticari eşya, Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon Türk Lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen dört konteyner mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin takibinde bulunan firmaya ait işlemlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan şüpheli tablo sonucu, x-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Niğde İlinde bir depoya düzenlenen operasyonda 14 milyon Türk Lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik yapılan denetimler kapsamında Niğde ilinde yasadışı üretim yapan bir depoda yapılan aramalar sonucunda;Yaklaşık 10000 kg bandrolsüz kıyılmış dökme tütün,1 kilogramlık paketlerde 4800 adet (4800 kg) köşeleri kesilmiş şekilde bandrolsüz kıyılmış tütünler,220 adet koli ve her bir koli içerisinde 5000 dal olmak üzere toplamda 1.100.000 dal sigara52 adet koli ve her koli içerisinde 5000 adet olmak üzere toplamda 260.000 adet sigara filtresi68 koli içerisinde atık sigara, 44.800 adet karton koli, ve paketleme makinesi1 adet tütün havalandırma makinesi,1 adet poşet yapıştırma cihazı,4 adet kullanılmış sigara filtresi kağıdı rulosu,1 adet network video recorder ve kamera cihazı,2 adet bidon içerisinde toplam 52 kg tutkal (sigara üretiminde kullanılan),2 adet salon tipi klima,2 adet ortam nem dengeleyici cihaz1 adet forklift (ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir.)1 adet 2500 kg taşıma kapasiteli transpalet olmak üzere yaklaşık piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Türk Lirası olarak belirlenen muhtelif kaçak eşyaya el konulmuştur.Soruşturma Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte olup, soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında adli tahkikata başlanmıştır.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin 2 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde toplamda 646 Milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu. Başta terör örgütleri olmak üzere bütün suç örgütlerinin finans kaynaklarının önünü kesmek, haksız yoldan kazanç elde etmek isteyen odakların yasa dışı ticaretlerine son vermek için mücadelemiz kararlıkla devam edecektir.