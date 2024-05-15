Şehit polisin cenazesi memleketine uğurlandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah (54), ekip otosunda kalp krizi geçirdi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Baburşah, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.Şehit polis memuru Baburşah için Yozgat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Baburşah'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.Törene katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.