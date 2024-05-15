Metro durağında bomba ihbarı! Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Başakşehir’de Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan metro durağının çıkışında duvar deliğinde fitili yarıya kadar yanmış el yapımı patlayıcıya benzer bir şey bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne metro durağının çıkışındaki asansörün sağında bulunan duvarda delik olduğu ve içerisinde, bombaya benzer madde olduğu ihbar edildi.İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 7. Cadde üzerinde bulunan Metro asansörünün sağında yer alan Esenler Sanayi Sitesine ait duvarda bulunan su tahliye deliği içerisine konuşlandırılmış şekilde, uzaktan görünüş itibariyle kablosu dışarı sarkmış şekilde alüminyum folyo benzeri bir maddeye sarılı bir madde görüldü.Olay yeri polis Girilemez şeridiyle muhafaza altına alınarak çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Bomba İmha Ekibi görevlilerine haber verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.