Kumpasçı polis müdürlerine gözaltı kararı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili iddiaların ardından açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Akşam saatlerinde savcılık talimatıyla Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında gözaltı kararı verildi.