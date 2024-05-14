Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı.Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine karar verildi.