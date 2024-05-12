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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-18 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen MERCEK-18 operasyonlarında 121 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 12.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 12.05.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-18 operasyonuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Batman'da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen 'MERCEK-18' operasyonunda; 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-18 operasyonu