Elon Musk'ın beyin çipinde ölümcül tehlike iddiası! İngiliz basını yazdı

Ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz Ocak ayında sahibi olduğu Neuralink'in beyin çipini ilk kez bir insana yerleştirdiğini duyurmuştu. Neuralink'in ilk insan denemesinde implantasyon ameliyatından kısa süre sonra Noland Arbaugh adındaki hastanın potansiyel olarak hayatını tehdit eden bir duruma maruz kalmasının ardından projenin sona ermesiyle karşı karşıya kaldıkları ileri sürüldü.Arbaugh, Nueralink çipiyle 100 günlük yaşam süresini aştı. Ancak şirketin sahibi olan Elon Musk'ın firmasının süreç konusunda tamamen açık davranmamış olabileceği öne sürüldü. Arbaugh, takvimler 2016 yılını gösterirken bir kamp danışmanı olarak çalıştığı sırada hayatını değiştiren bir trafik kazası geçirdi. Kaza omuzlarından aşağısını hissetmemesine sebep oldu.Kafatasının küçük bir parçasını çıkarmak ve çipi beynine dikmek için 'dikiş makinesi benzeri' bir robotun kullanıldığı 30 dakikalık bir prosedürden geçtiği ameliyatın ardından 28 Ocak'ta beyin implantıyla birlikte hayatı değişti.Arbaugh başlangıçta güçlük çekse de, o zamandan beri beyin çipinin yardımıyla arkadaşlarıyla video oyunları oynadığı, X'te paylaşım yaptğı ve dünyayla dijital olarak iletişim kurduğu bildirildi.İngiliz medyasına göre, ameliyat sırasında beyin çipi takılan Noland Arbaugh'un kafatasının içinde hava sıkıştığını, bu durumun ise pnömosefali olarak tanımlanan ve tedavi edilmediği takdirde nöbetlere, beyin apsesine ve ölüme yol açabilen bir durum olduğu iddia edildi.Yaşananların, beyin implantının tamamen çıkarılmasını dahi tartışan personel arasında endişelere yol açtığı, fakat sorunun Arbaugh'un sağlığını etkilemediği gelen bilgiler arasında. Yanı sıra, Neuralink tarafından yapılan açıklamaya göre, çipi beyne bağlayan 64 iplikten bazıları geri çekildiğinde beyin çipinin arızalanmasına sebep olabileceği ve bu durumun da etkili düğümlerin sayısında bir azalmaya yol açabileceği kaydedildi.