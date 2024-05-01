Tiktok'a darbe üstüne darbe! Yasaklanabilir...

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, TikTok’un ABD’de olduğu gibi Avrupa Birliği’nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu söyledi.

Amerikan Kongresi, sosyal medya uygulaması TikTok'a yönelik kritik bir karara imza attı.ABD, Çinli ByteDance şirketini sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok için yasa tasarısını onayladı.Uygulama, Çinli şirket tarafından satılmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanacak. Bunun için TikTok'un sahibi ByteDance'a 12 ay süre verildi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kısa bir süre önce düzenlenen bir oturum sırasında TikTok'un Avrupa Birliği'nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu ima etti.Ursula von der Leyen, uygulamanın AB yasağının göz ardı edilmediğini ve TikTok'un tehlikesini bildiklerini vurguladı. Öte yandan TikTok, reşit olmayanları korumada başarısız olduğu iddiasıyla AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında soruşturuluyor.