Kocaeli'de korku dolu anlar! 45 bin dolarlık tekne

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi Bağdatlı Caddesi sahil mevkiSinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede park halinde bulunan, iş insanı Atakan A.'ya ait tekneden çıkan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye, olay yerine hatalı araç parkları ve sonradan yapılan yapılar nedeniyle ulaşmakta güçlük çekti.Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su ve köpükle müdahale ederek yanan tekneyi söndürdü. Tekne kullanılamaz hale geldi. Teknenin değerinin yaklaşık 45 bin dolar olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı...