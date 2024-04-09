İstanbullu'nun hayali! Arefe gününde yollar boşaldı

11 ayın sultanı Ramazan'ın son gününe girildi...Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle birleşmesi üzerine vatandaşlar aileleriyle yollara düştü.Bunun üzerine İstanbullular başta olmak üzere birçok vatandaş şehir değiştirdi.Megakentlilerin Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.Arefe günü İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.