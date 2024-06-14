Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında şok iddia: Partide tanıştığı genç kızı alıkoydu!

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti.Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp 'Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın' ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı.Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.İddia edilen olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. İddialara göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerinde Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi.Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da 'bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor' dedi.Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi.Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi.Iddialara göre, Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı.Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi.Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddetti. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Kaya ise şunları söyledi;"Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim."Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya'nın serbest bırakıldığı iddia edildi.