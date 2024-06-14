İslam Memiş geri sayımı başlattı: Gram altında son 2 hafta...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi piyasalara ilişkin tahminlerini paylaştı.Memiş, 'Bir haftanın daha sonuna geldik. ABD'de enflasyon verisi geldi. Fed kararı geldi, başkanın açıklamalarını takip ettik. Belirsizlikler var. Bizim bayramdan sonra nasıl bir piyasa bekliyor olabilir?' girişi yaparak önce borsa tarafını yorumladı:Borsa İstanbul 10 bin 415 puanda. Yüzde 2.45 değer artışı, tepki alımıyla yoluna devam etti. 10 bin 400 üzerinde kapanış lazım. Bayram tatilinde 10 bin 400 üzerinde kalıcı olursa 11 bin puanı telafuz edebiliriz. 10 bin altındaki rakamları da yakından takip etmekte fayda var. Bütün hisse senetlerine ise yansımıyor bu yükselişler. Beklemeye devam. Düşüş yönlü öngörümde bozulma yok.Dolar TL kuru 32 lira 30 kuruşta stabil şekilde haftayı tamamlıyor. Euro dolar paritesi 1.08'de. Bu da stabil. Haftayı da belirsiz ve yatay tamamlıyoruz. 1.08 altındaki rakamlar ucuz. Euro TL kuru 35 lira 10 kuruş. Parite toparladığı için kur da 35 liradan uzaklaşmıyor.İslam Memiş, altın rakamlarında haziran ayından sonra, temmuzla birlikte başlamasını beklediği yükselişe dikkat çekerek zirve için rakamlar paylaştı...Memiş, 'Ons altın 2315 dolarda. Bu hafta 2340 dolarla alakalı beklediğimizi ifade etmiştim. Dün 2341 dolar test edildi. Tekrar satış baskısında kaldı. 2280-2380 dolar aralığında piyasaları oyalamaya devam edecekler. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum 4 hafta için. Biz 9 günlük resmi tatilde dışarıdaki gelişmelere bakacağız. Dışarıda siyasi gerilim tarafında gelişme olmazsa aşağı yönlü baskılanma devam edecektir. Elinde dolar buluduranların bilgisine' dedi.Memiş, şöyle devam etti:'Gram altın serbest piyasalarda 2410 - 2419 lirada. 2400 destek seviyesi çalışıyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu seviyeler kalıcı değil. Yıl sonu öngörümde değişiklik yok. Ons altında 2600 - 3000 dolar. Gram altında 3000 - 3500 TL beklentim devam ediyor. Altındaki bu düşüşler kalıcı değil, temmuz itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum.'Bayram öncesi sepet tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, 'Bayram için yüzde 25 döviz (dolar, euro), yüzde 25 değerli metal (altın, gümüş), diğer yüzde 25'imi TL'de tutarım, diğerine de Bitcoin alımı yapabilirim' dedi.