Dünyanın gözü bu zirvede! Gündeminde Gazze var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Erdoğan'ın öncelikli gündemi 'Gazze' olacak. İşte öne çıkan diğer başlıklar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak.Küresel siyasetin nabzının tutulacağı zirvede, İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek.Erdoğan, zirvede 'Afrika ve Akdeniz Yapay Zekâ ve Enerji' konulu G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda hitap edecek.Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.Zirveye, İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katılacak.