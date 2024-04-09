Gram altın rekora koşuyor! Yükselişe geçti
Altının gram fiyatı, bayram öncesi yeniden yükselişe geçerek 2 bin 424 liraya ulaştı. Serbest piyasada çeyrek altın 4 bin 496 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.
Yatırımcıların merakla beklediği altın fiyatları yeni bir rekora doğru gidiyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.424,38
Gram altın satış: 2.424,74
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.111,00
Çeyrek altın satış: 4.496,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.172,00
Yarım altın satış: 8.611,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.418,00
Tam altın satış: 16.891,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.794,00
Ata altın satış: 17.297,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.575,00
Cumhuriyet altını satış: 16.825,00