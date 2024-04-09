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Beyaz Gazete
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Gram altın rekora koşuyor! Yükselişe geçti

Altının gram fiyatı, bayram öncesi yeniden yükselişe geçerek 2 bin 424 liraya ulaştı. Serbest piyasada çeyrek altın 4 bin 496 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

Ekleme: 9.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 9.04.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Gram altın rekora koşuyor! Yükselişe geçti
Yatırımcıların merakla beklediği altın fiyatları yeni bir rekora doğru gidiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.424,38

Gram altın satış: 2.424,74


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.111,00

Çeyrek altın satış: 4.496,00


YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.172,00

Yarım altın satış: 8.611,00


TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.418,00

Tam altın satış: 16.891,00


ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.794,00

Ata altın satış: 17.297,00


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.575,00

Cumhuriyet altını satış: 16.825,00