Bakan Yerlikaya iki günlük acı bilançoyu açıkladı

Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında ilk iki günde 12 kişi yaşamını yitirdi, 1966 kişi ise yaralandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilançoyu şöyle açıkladı:"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede:572 trafik kazası meydana geldi. 408 bin 796 araç denetlendi. 19 bin 488 araca hız ve radar işlemi,33 bin 145 araca ise diğer işlemler yapıldı.Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."