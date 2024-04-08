Apple açığı kapatıyor! iOS 17.5 izleme korumasıyla gelecek!

2023'te Apple, istenmeyen gözetimle mücadele etmek için sektör çapında bir politika oluşturmak üzere Google ile birlikte çalıştığını duyurdu.Artık iOS, Apple'da veya Bul uygulamasında olmasalar bile cihazın tüm izleme aksesuarlarını tanımlayacağına ve bunun ardından kullanıcıların bunları devre dışı bırakabileceğine ve konumlarının cihaz sahipleriyle paylaşılmasını engelleyebileceğine dair bir bildirim ekledi.Bu özellik şu anda beta kullanıcılarına sunulmuyor ancak iOS 17.5 sürümüyle birlikte eklenmesi bekleniyor. Şu anda iOS, Bluetooth gözetim cihazlarını yalnızca Bul sertifikalı olmaları durumunda izliyor. Google ve Apple, gözetim aksesuarlarını tespit edip uyarı verebilecek evrensel bir sistem oluşturacak.