Apple açığı kapatıyor! iOS 17.5 izleme korumasıyla gelecek!
Amerikan şirketi Apple, kullanıcıları için iOS 17.5'in beta sürümünü yayınladı; kodunda, özellikle dolandırıcılar tarafından kullanılan izleme aksesuarlarına karşı bir koruma sistemi konuldu. Apple, güncellemeyi Mayıs 2024'te tüm kullanıcılara yayınlayacak.
2023'te Apple, istenmeyen gözetimle mücadele etmek için sektör çapında bir politika oluşturmak üzere Google ile birlikte çalıştığını duyurdu.
İZLEME KORUMASI
Artık iOS, Apple'da veya Bul uygulamasında olmasalar bile cihazın tüm izleme aksesuarlarını tanımlayacağına ve bunun ardından kullanıcıların bunları devre dışı bırakabileceğine ve konumlarının cihaz sahipleriyle paylaşılmasını engelleyebileceğine dair bir bildirim ekledi.
İOS 17.5 İLE HAYATA GEÇECEK
Bu özellik şu anda beta kullanıcılarına sunulmuyor ancak iOS 17.5 sürümüyle birlikte eklenmesi bekleniyor. Şu anda iOS, Bluetooth gözetim cihazlarını yalnızca Bul sertifikalı olmaları durumunda izliyor. Google ve Apple, gözetim aksesuarlarını tespit edip uyarı verebilecek evrensel bir sistem oluşturacak.