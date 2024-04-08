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13.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını 13.5 kilogram uyuşturucuyla yakaladı.

Ekleme: 8.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 8.04.2024 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
13.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar
İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ortabayır Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan A.K.'yi (20) yakaladı.

13.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

13 kilo 511 gram Marihuana maddesi, 890 uyuşturucu hap, 212 gram Kokain maddesi, beş hassas terazi, 20 bin 110 lira nakit para, çok sayıda kilitli poşet, ambalaj ve paketlemede kullanılan ısıtıcı ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.