13.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ortabayır Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan A.K.'yi (20) yakaladı.13 kilo 511 gram Marihuana maddesi, 890 uyuşturucu hap, 212 gram Kokain maddesi, beş hassas terazi, 20 bin 110 lira nakit para, çok sayıda kilitli poşet, ambalaj ve paketlemede kullanılan ısıtıcı ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.