Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı bulutluHATAY °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı bulutluSİNOP °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 17°CParçalı çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıKARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 16°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu