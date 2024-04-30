Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Milliyet farkı alan otele 54 bin lira ceza kesildi

Antalya'daki bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşı, 120 euro "Milliyet Farkı" ücreti ödemek zorunda kalmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı otelden savunma isterken, denetimin ardından gerekli cezai işlemin uygulanacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, firmaya 54 bin lira ceza verildiğini alınan ücretin farkının misafire iade edildiğini duyurdu.

İngiliz internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyon sonrası konaklama için otele giden Türk vatandaşı, 120 euroluk bir fark ödemiş ve olay sosyal medyada geniş yer bulmuştu.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da bir otel tarafından alınan 'Milliyet Farkı' ücretine ilişkin açıklama yaptı.Bakanlığın sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, otelden resmi savunma istediği bilgisi paylaşıldı.Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilirken, otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat uyarında gerekli cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milliyet farkı ile haksız gerekçeyle ücret alınması nedeniyle firmaya 54 bin lira ceza verildiğini alınan ücretin farkının ise misafire iade edildiği bilgisini paylaştı.