Ömer Gülen cinayetini cam filmi ve ikiz plaka detayı çözdü! Şüphelilerin kaldıkları evin bahçesine gömülü halde bulundu
İzmir’de 23 Nisan’da gece saatlerinde evine girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Gülen (34) cinayetinin sır perdesi aralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmamak için kiraladıkları otomobile cam filmi çektirip, ikiz plaka taktıktan sonra cinayeti gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin adeta iğne ile kuyu kazar gibi titiz bir çalışma yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin kaldıkları evin bahçesinde toprağa gömülü halde, olayda kullanılan 4 tabanca ile yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi. Tarafların önceden husumetli oldukları belirlendi. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayda 2 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İhbarla adrese gelen sağlıkçılar, Gülen'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ömer Gülen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KİRALADIKLARI OTOMOBİLE İKİZ PLAKA TAKTIRMIŞLAR
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak çalışmalarda, şüphelilerin, olayda kullanmak üzere otomobil kiraladıkları belirlendi.
Buca Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekiplerinin de destek verdiği incelemelerde, şüphelilerin daha sonra kiraladıkları otomobil için Bursa'dan tescilli ikiz plaka ayarladıkları, olaydan önce ve sonra otomobilin plakasını değiştirdikleri, ayrıca otomobile de cam filmi çektirdikleri belirlendi.
Ekipler İzmir, İstanbul ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda B.G. (23), E.U. (23), M.Y. (26), D.A. (20), Y.G. (19), U.U. (33) ve Ö.B.'yi (21) gözaltına aldı. Operasyonda, şüphelilerin kaldıkları evin bahçesinde toprağa gömülü halde, olayda kullanılan 4 tabanca ile yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirildi.
Tarafların önceden husumetli oldukları belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U. tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yapılan incelemede olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin kiraladıkları otomobille havalimanından ayrılıp, iş yerinde cam film çektirdikten sonra ikiz plaka takıp, Ömer Gülen'in evine gittikleri, ardından bir şüphelinin otomobilden inen Gülen'e ateş ettiği görülüyor.