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Beyaz Gazete
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MSB açıkladı: 2 bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB açıkladı: 2 bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 28.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
MSB açıkladı: 2 bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB açıkladı: 2 bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi