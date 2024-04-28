Bakan Bayraktar'dan yeni petrol açıklaması! 42. kuyuda çalışmalar başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol arama çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 42. kuyuda sondaj çalışmalarının başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
42. KUYUDA PETROL SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Petrol sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:
'Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi 'Koca Yusuf TP1500' Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.'
İşte Bakan Bayraktar'ın paylaşımı: