Güneş'te şiddetli patlama: Dünyaya ilerliyor

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini açıkladı.2005'in Ocak ayından bu yana ilk defa şiddetli jeomanyetik fırtına sebebiyle alarm durumuna geçen Amerikan ajansı, GPS gibi elektronik cihazları ve elektrik şebekelerinin bazı kısımlarını bozabileceğini ifade etti. Öte yandan yaşanacak fırtına sebebiyle ülkenin büyük bir bölümünün bir ışık çemberiyle kaplanabileceğini de ifade edildi.Uyarıdan önce çarşamba günü Güneş'ten çok sayıda büyük plazma çıkışının görüldü ve bir dizi Güneş patlaması gerçekleşmişti.Acil durum uyarısında da “NOAA'nın Ulusal Hava Durumu Servisi'nin bölümü olan Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), 8 Mayıs'ta başlayan bir dizi Güneş patlaması ve koronal kütle püskürmelerinin (CME'ler) ardından Güneş'i izliyor” ifadeleri kullanıldı. Daha sonra da cuma akşamı için “Şiddetli (G4) Jeomanyetik Fırtına Gözlemi” duyuruldu.“Jeomanyetik fırtınalar Dünya'ya yakın yörüngedeki ve Dünya yüzeyindeki altyapıyı etkileyebilir” diye devam eden duyuruda, fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edilirken, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söylendi.Potansiyel fırtınanın daha doğal yan etkilerinden ise şu şekilde bahsedildi:Jeomanyetik fırtınalar aynı zamanda Dünya'daki muhteşem kutup ışıklarını da tetikleyebileceği aktarılırken, şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın, kutup ışıklarının Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülme potansiyelini de içerdiği belirtildi.Öngörülen fırtına şiddetli anlamına gelen ‘G4' olarak derecelendirililrken, en son 2005 yılının Ocak ayında böyle bir uyarı yayınlandığı vurgulandı. Enerjik protonlardan oluşan fırtına sadece 15 dakika sonra Dünya'ya çarptı ve yüksek frekanslı bir patlamaya sebep oldu. Bu da çok güçlü manyetik alanlarda çok sayıda enerjik elektronun varlığına dikkat çekti.Göz açıp kapayıncaya kadar yaşanan patlama, bilim dünyasını elli yıl içinde ölçülen en yüksek radyasyon dozuyla şaşırttı ve birkaç dakika içinde tüm gezegendeki radyasyon monitörlerini devre dışı bıraktı. Yetkililer, bu fırtınadan muhtemelen ABD'nin etkileneceğini ifade etti.Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Çekya'nın Ostrava kentinde güzel görüntüler oluşturdu.Kuzey Işıkları dünyanın birçok ülkesinden de görüldü.