Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam talebi daha! %500 bile yetmedi

İstanbul'da görev yaptığı 5 yılda suya yüzde 500 zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart sonrası ilk İSKİ Genel Kurulu'nda yine suya zam teklifinde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından belediyeler olağan akışlarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de her yıl Mayıs ve Kasım aylarında toplanan İSKİ Genel Kurulu için 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 14.00'de İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık binasında toplanma kararı aldı.



GÜNDEM SUYA ZAM



2019-2024 yılları arasındaki 5 yıllık görev süresince suya yüzde 500 zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde Meclis'te çoğunluğu aldıktan sonraki ilk İSKİ Genel Kurulu'nda da en önemli gündemi yine suya zam oldu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meclis üyelerine katılımları konusunda, mayıs ayındaki İSKİ Genel Kurulu için gönderdiği davette, suya zam yapılması talebinin olduğu belirlendi.



Gönderilen davette suya zammın yanı sıra İSKİ'nin faaliyet, denetim ve mali raporları da gündemde yer aldı.



Haber7'nin haberine göre gündemde su zammıyla ilgili, “Yeşil alan, peyzaj, park ve bahçe sulama aboneliklerinin su tarifesinin belirlenmesi. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi.(2024/419)”, “2024 yılında uygulanacak İSKİ Hizmet Bedeli Tarife Teklifleri. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi.(2024/420)” ve “İSKİ 2024 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifleri. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi.(2024/421)” maddelerine yer verildi.



KASIM ZAMMINI CUMHUR İTTİFAKI ENGELLEMİŞTİ



Geçtiğimiz yıllarda suya peş peşe zam yapan İmamoğlu yönetimi, son olarak geçen dönemde 22 Kasım'da yapılan en son İSKİ kurulunda, su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istemişti. Ancak Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı tarafından bu zam oranı kabul edilmeyerek yüzde 15 zam yapılması kararı alınmıştı.



İBB yüzde 48 zam haricinde ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak artırılmasını talep etmişti ve bu kabul edilmemişti.



Şu anda Mecliste çoğunluğu bulunduran İmamoğlu'nun, suya zam yaptıktan sonra ayrıca suya her ay otomatik olarak açıklanan TÜFE oranında zam yapılması kararını da gündeme getireceği öğrenildi.