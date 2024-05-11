Kadrolar akrabalarla doldu... CHP'de torpil furyası tam gaz!

Yıllardır liyakat naraları atan CHP'de skandallar bitmiyor. Yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen belediyelerin kadroları akrabalarla dolduruldu. Son olarak CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yeğeni Hasan Aydoğan'ı Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

CHP'li belediyelerde torpil furyası devam ediyor.CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu.Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı.Bunun son örneği ise Adana'nın Yüreğir Belediyesinde yaşandı.Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kız kardeşinin oğlunu başkan yardımcısı yaptı.BŞB'de Spor Müdürü olan yeğen Hasan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.Aydoğan, belediyede tam 10 ayrı birimi yönetecek.Seçimlerin ardından CHP'li isimlerin akrabalarını belediye yönetimlerinde görevlendirmesi tepki çekti.