Beştepe'deki sürpriz görüşme sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 14.45'te başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14.30'da Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceği duyurulmuştu.İki liderin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşme gerçekleştirdikten sonrası buluşma kararı alması dikkat çekti.Meclis'teki sivil anayasa turunun ilk etabı tamamlandı. Niyetler belli oldu görüşmeler yapıldı. Masadaki ana başlığın sivil anayasa olması bekleniyor.Terörle mücadele de olmazsa olmaz konulardan bir tanesi.Erdoğan'ın Gazze için diplomatik çabaları da sürüyor. İsrail soykırımı devam ederken İsrail ile durdurulan ticaret, özellikle insani drama çekildi.