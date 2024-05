Dolandırıcıların yeni yöntemleri ağızları açık bıraktı: İlk hedefleri yeni atanan öğretmenler oldu!

Şanlıurfa'da dolandırılan bazı öğretmenlerin şikayeti üzerine telefon dolandırıcılığıyla ilgili 8 Ocak 2024 tarihinde soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırdı.Telefon dolandırıcılığı sanıkları hakkında savcılıkça hazırlanan iddianamede 33 sanık hakkında şu suçlamalar yöneltildi.'Yaşanan dolandırıcılık olayında sanıklar okullara yeni atanan öğretmenleri arayarak kendilerini polis veya savcı gibi tanıttıkları ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söylediler. 'Atıcı' olarak tabir edilen ve organizasyonun başındaki kişinin, kadın öğretmenlere bazı kişilerin kimlik bilgilerini ve telefonlarındaki fotoğrafları ele geçirerek cinsel içerikli görüntülerle montajladığı ve bunların İnternet'te yayınlanacağı sırada engellendiğini söylediği, müştekilerde korku ve endişe oluşturarak sanıkların banka hesaplarına para göndermelerini sağladıkları ve bu şekilde dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri görüldü' denildi.İddianamede Tutuklu sanıklar Mehmet C, Mustafa C. ve Casım Y. için 'nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından toplam 237'şer yıldan 578'er yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer 30 sanık için ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Şanlıurfa 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkemenin duruşma günü vermesi bekleniyor.'Şüpheliler Mustafa C, Mehmet C. ve Casım Y'nin hedef olarak mesleğe yeni atanmış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan aday statüsündeki kadın öğretmenleri seçtikleri, öğretmenlerin tüm kişisel bilgilerine tape kayıtlarından anlaşıldığı üzere vakıf oldukları, bu öğretmenlere 'yol uygulamasında yakaladıkları şahıs ya da şahısların üzerinde kimlik bilgilerinin ve GSM hattının ikizinin çıktığı, bu hat üzerinden Whatsapp uygulamasını yedekleyerek başkaları ile cinsel içerikli görüşmeler yaptıklarını, müstehcen görüntülerinin sosyal medyada yayılacağı veyahut aile bireylerine gönderileceği sırada engellendiğini, dosyanın gizli olduğunu, gizlilik kalktığı takdirde aday öğretmen olması nedeniyle mesleğinin riske gireceğini ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne faks gönderilerek görevden uzaklaştırılacaklarını, kimlik bilgilerinin banka çalışanları tarafından sızdırıldığını, banka hesaplarına erişim sağlandığını' söyleyerek onları korkutup bir nevi etkisiz hale getirdikleri anlaşılmıştır.Şüphelilerin, öğretmen müştekilere kendilerine inanmaları için aile fertlerinin isimlerini sayıp kendisi ile alakalı kişisel veri niteliğindeki bilgileri verdikleri, Whatsapp üzerinden kadın fotoğrafları gönderip tanıyıp tanımadıklarını sorduktan sonra fotoğraftaki kişinin banka çalışanı olduğunu ve kimlik bilgilerini sızdırdığını söyledikleri, banka hesaplarında yapacağı işlemin hayali olduğunu, hesaplarının koruma altında olduğunu, hesabından gönderilecek paranın geri iade edileceğini söyleyerek müştekinin tüm inceleme ve denetleme olanağını ortadan kaldırdıktan sonra onları kredi çekmeye ikna ederek verdikleri hesaba para göndermesini sağladıkları, hedef olarak seçtikleri mağdurlar ve onlara uyguladıkları hile yöntemleri nedeniyle cezalarının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi gerektiği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.'