İsrail hapishanelerinde akılalmaz vahşet! Filistinli mahkumların uzuvlarını kesip…

CNN International'a konuşan, tesiste çalışmış olan iki yetkilinin ifadelerine göre İsrail askerleri, burada alıkoydukları mahkumlara aylar boyunca vahşi bir şekilde işkencede bulundu. CNN'e konuşan kaynakların anlattıkları dünya basınının gündemine oturdu.Yetkililerin ifadelerine göre Filistinli mahkumlar, kayışlarla bağlanmış ve gözleri bağlı bir biçimde bezlerle tutuluyor. Tesiste çalışan bir İsraillinin elde ettiği görüntülerde gri eşofmanlı sıra sıra erkeklerin etrafı dikenli tellerle çevrilmiş kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturduğu görülüyor.Tesiste çalışan İsrailli kaynağın CNN'e yaptığı açıklamaya göre tesis çürümüş yaraların kokusu yüzünden ağır bir havaya sahip. Mahkumların birbiriyle konuşması tamamen yasak. Konuşan bir mahkum olması halinde mahkumları susturmaları yönünde kesin bir talimat veriliyor.Buna göre Gazze sınırından yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan tesis, iki bölüme ayrılmış durumda. Gazze'den gelen yaklaşık 70 Filistinli tutuklunun aşırı fiziksel kısıtlama altında tutulduğu kapalı alanlar ve yaralı tutukluların yataklarına bağlanarak bebek bezleri giydirildiği bir sahra hastanesi.Sürekli kelepçelemeden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle doktorların, bazen mahkumların uzuvlarını kestiğini açıklayan kaynaklar, bu tıbbi müdahalelerin eğitimsiz personeller tarafından uygulandığını aktardı.Sahra hastanesinde tutulan Filistinlilerin pipetle beslendiğini, çırılçıplak şekilde yataklarına bağlandıklarını aktaran kaynaklar, işkencenin istihbarat toplamak için değil, sırf intikam almak için yapılıyor olduğunun altını çizdi.İsrail askerlerini defalarca Filistinli tutukların üzerlerine köpeklerini saldıklarını ve Filistinlileri parçalattıklarını aktaran kaynaklar, burada yaşananların kendileri için bile kan dondurucu olduğunu belirtiyor.