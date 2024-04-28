Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi! İşte altın gram fiyatı beklentisi

Altın fiyatları dalgalı seyrediyor. ONS 2330 dolar üzerinde seyrederken altın gram fiyatı 2430 TL civarında fiyatlanıyor. Altın yorumunda bulunan İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.Piyasalar altın fiyatlarını etkileyecek Fed faiz kararını bekliyor. 1 Mayıs'ta açıklanacak karar sonrası faiz indirim sinyali gelirse altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklenmesi bekleniyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu..İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın tarafında 2333 dolar seviyesi var. 2300 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyorAltın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi! İşte altın gram fiyatı beklentisi1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına kadar beklediğimiz aralık 2280-2380 dolar aralığı. Fed'e kadar piyasalar oyalanacak.Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda bu hafta 2500 TL altına sarktı. Her ne kadar 2450 lira seviyesine kadar gerileme riski olsa da 2500 liradan riske girmeden alım yönünde pozisyonumuzu aldık.Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi! İşte altın gram fiyatı beklentisiÖnümüzdeki haftalarda 2500 lira altına sarkarsa yine 2450 lira seviyesini gündeme alırız.Altın dolar paritesi ise ucuz kalmaya devam ediyor. Güzel fırsatlar sunuyor.'