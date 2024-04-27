Bakan Şimşek: KDV artışı yapılmadı! Gıdada istismara geçit verilmeyecek

Gıdadaki KDV istismarını önleyecek düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler sattıkları yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bunun bir KDV artışı anlamına gelmediğini bildirdi.Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile gıdadaki KDV istismarını önlenecek, KDV oranlarında herhangi bir artış olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu düzenleme ile yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmeyi amaçlanıyor.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, "KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.Düzenleme ile, KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.