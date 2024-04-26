Şanlıurfa’da fuhuş baskını: Ekipleri görünce şoke oldular!

Şanlıurfa'da hareketli anlar yaşandı… Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa polisi kentte bazı kadınlara zorla tutuldukları evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine düğmeye bastı.Ekipler, yaptığı çalışma sonunda kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın kurtarıldı.Operasyonda ayrıca kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen 3'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.