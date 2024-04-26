  • USD: 32,45 - 32,51
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa’da fuhuş baskını: Ekipleri görünce şoke oldular!

Şanlıurfa'da hareketli anlar yaşandı… Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı, 9 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ekleme: 26.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da fuhuş baskını: Ekipleri görünce şoke oldular!Şanlıurfa polisi kentte bazı kadınlara zorla tutuldukları evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine düğmeye bastı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonunda kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Şanlıurfa’da fuhuş baskını: Ekipleri görünce şoke oldular!

Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın kurtarıldı.


Şanlıurfa’da fuhuş baskını: Ekipleri görünce şoke oldular!

Operasyonda ayrıca kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen 3'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa’da fuhuş baskını: Ekipleri görünce şoke oldular!

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.