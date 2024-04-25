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Birecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 1’i doktor 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 25.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Birecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandıBirecik- Nizip Karayolun 3. kilometresinde henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen 2 araç ve plakası öğrenilmeyen 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlar hurda yığınına dönerken 1'i doktor olmak üzere 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Birecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Birecik- Nizip karayolu tek şeride düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Araçların çekilmesiyle yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.