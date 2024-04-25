Birecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 1’i doktor 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Birecik- Nizip Karayolun 3. kilometresinde henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen 2 araç ve plakası öğrenilmeyen 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlar hurda yığınına dönerken 1'i doktor olmak üzere 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Birecik- Nizip karayolu tek şeride düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçların çekilmesiyle yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Birecik- Nizip karayolu tek şeride düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçların çekilmesiyle yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.