Birecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Birecik- Nizip Karayolun 3. kilometresinde henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen 2 araç ve plakası öğrenilmeyen 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlar hurda yığınına dönerken 1'i doktor olmak üzere 2'si ağır 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Birecik- Nizip karayolu tek şeride düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Araçların çekilmesiyle yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.