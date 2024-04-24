Muşlu ailelerin DEM Parti önündeki eylemi sürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.Anne ve babalar, fotoğraflarını ellerinde taşıdıkları çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, 20 yılda olsa burada eylemlerini sürdüreceklerini söyledi."Çocuğumun gelse veya gelmese ben yine de eyleme devam edeceğim" diyen Teker, şunları kaydetti: "Biz PKK ve HDP'den korkmuyoruz. Bizim çocukları getirip bize versin. Yeter artık bu anneler ve babaların ağladığı. Yine getirip bize vermiyorsunuz. Kürt hakkı böyle değil. Bizde Kürt'üz. Onların çocukları nerede bizim çocuklar nerede. Çocuklarımız yaşıyor, yaşamıyor bilmiyoruz. Bizim çocukları bize versinler. Bir kişi dağla kalana kadar eyleme devam edeceğim. Lanet olsun HDP ve PKK'ya."Baba Şemsettin Özcan da 7 yıl önce HDP çocuğumu kaçırıp PKK'ya verdiğini belirterek, "Çocuklarımızı vermeyene kadar sizin yakanızı bırakmıyoruz. Çocuğumdan 7 yıl hiç haber alamadım. Bir gün çocuğunuz eve gelmese ne yaparsınız. Bizim çocukları vermeyene kadar burayı terk etmeyeceğiz" dedi.