MSB duyurdu: Taciz ateşi açan teröristler öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamaya göre 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, teröristlerin inlerini vurmaya devam ediyor.Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik'in devam ettiği operasyonlara dair de yeni detaylar paylaşıldı.Detayları sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi;"4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.