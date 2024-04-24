Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli lodos ve toz taşınımı görülecek. Rüzgarın hızının zaman zaman 80 km'ye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 18°C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA 18°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyorBatı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
BOLU 15°C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE 18°C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık