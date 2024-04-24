Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il genelinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 13°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ 18°C, 34°CParçalı ve yer yer çok bulutluİZMİR 19°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutluMANİSA 18°C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyorBatı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.ADANA 16°C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluMERSİN 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.ANKARA 16°C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI 13°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.BOLU 15°C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutluDÜZCE 18°C, 34°CParçalı ve yer yer çok bulutluSİNOP 15°C, 22°CParçalı bulutluZONGULDAK 12°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 16°C, 36°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 16°C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS 2°C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN 6°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık