Marmara’da batan Batuhan A.’dan haber var: 70 gün sonra ceset bulundu!

Marmara Denizi'nde kargo gemisi Batuhan A. 15 Şubat'ta battı. Arama çalışmalarına rağmen geminin iki mürettebatına bir türlü ulaşılamadı. Bugün ise balıkçılar geminin battığı yerde bir erkek cesedine rastladı! Cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırmalar sürüyor.