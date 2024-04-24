Marmara’da batan Batuhan A.’dan haber var: 70 gün sonra ceset bulundu!
Marmara Denizi'nde kargo gemisi Batuhan A. 15 Şubat'ta battı. Arama çalışmalarına rağmen geminin iki mürettebatına bir türlü ulaşılamadı. Bugün ise balıkçılar geminin battığı yerde bir erkek cesedine rastladı! Cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırmalar sürüyor.
Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 2 mürettebatı bulunamazken, olaydan 70 gün sonra geminin battığı bölgede balıkçılar su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu.
Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.