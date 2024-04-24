Fethiye'de yanan evdeki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 92 yaşındaki Zeliha Dikişci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dikişci, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.