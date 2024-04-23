WhatsApp'ta yeni özellik: Mesaja basılı tutunca...

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp uygulaması, tercih edilen en popüler çevrimiçi mesajlaşma yöntemi.WhatsApp, kullanıcıların deneyimini geliştirmek için sık sık yeni özellikler geliştiriyor.Son olarak unutkanları sevindirecek bir güncelleme geldi.WhatsApp'ta artık önemli mesajlar unutulmasın diye sohbetlere mesaj sabitlenecek.Peki, WhatsApp mesaj sabitleme özelliği nedir nasıl kullanılır? İşte detaylar...Hem grup sohbetlerinde hem de kişisel sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bir özellik olan sabitleme şu şekilde yapılır:1. İstediğiniz bir sohbete girin ve önemli olduğunu düşündüğünüz bir mesajı yazarak sohbetteki kişiye gönderin.2. Gönderdikten sonra mesajınızın üzerine tıklayın ve ''Sabitle'' seçeneğine basın.3. Sabitle seçeneğine bastığınızda WhatsApp size bu mesajı ne kadar süreliğine sabitlemek istediğinizi soracak.4. Bu sebeple mesajı 24 saat, 7 gün veya 30 gün seçeneklerinden birini seçerek sabitleyebilirsiniz. Bu aşamayı gerçekleştirdikten sonra mesajınız, kişiyle olan sohbetinizde en yukarıda gözükecektir.WhatsApp şimdilik sadece 3 mesajı sabitleyebilme hakkı sunuyor.