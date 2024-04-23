Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'de büyük darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Türkiye, PKK'ya yönelik amansız mücadelesi ile terör örgütünü iyice köşeye sıkıştırdı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yeni açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB, 'Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!' notunu düşerek şu ifadelere yer verdi:Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!